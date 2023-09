Aloísio está no melhor onze de sempre: «Os meus amigos vão ao museu, tiram fotos e mandam-me»

A carregar o vídeo ...

Nem só o FC Porto faz anos hoje. O museu do clube também celebra o aniversário neste 28 de setembro, no caso o 10.º. Bem presente na história azul e branca, Aloísio foi incluído no melhor onze de sempre juntamente com Vítor Baía, João Pinto, Ricardo Carvalho, Branco, André, Deco, Madjer, Futre, Hulk e Fernando Gomes. Por isso, o antigo central, que é também o estrangeiro com mais jogos na história dos dragões e o terceiro da geral, tem uma estátua no Museu do FC Porto. "Sinto-me orgulhoso", admite.