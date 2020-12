Alonso passou a 'voar' no R25 e a reação de Hamilton disse tudo

A carregar o vídeo ...

Fernando Alonso vai regressar à Fórmula 1 no próximo ano e esteve em Abu Dhabi no último fim-de-semana. O piloto espanhol realizou algumas voltas volante do R25 , monolugar com o qual conquistou o título mundial em 2005 ao serviço da Renault, precisamente no circuito de Yas Marina. A velocidade e o som do motor não deixaram ninguém indiferente e Lewis Hamilton, que estava a dar uma entrevista, teve esta reação quando Alonso passou pelo local. [Vídeo: Twitter]