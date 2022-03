Alphonso Davies não conteve a emoção ao ver o Canadá apurar-se para o Mundial

A carregar o vídeo ...

Ausente dos trabalhos da seleção devido a um problema que lhe foi detetado recentemente, Alphonso Davies seguiu o encontro com a Jamaica a partir da Alemanha e foi de lá que vibrou como um adepto perante o apuramento do seu país para o Mundial'2022. Aos 21 anos, Davies vai ter a chance de representar o seu país no maior palco mundial e a forma como se emocionou com o apito final diz tudo da importância desse momento.