Álvaro Pacheco voltou a sublinhar a exibição menos conseguida da equipa de arbitragem liderada por Manuel Oliveira na Luz, no duelo entre Benfica e Vizela. "Das três equipas, a de arbitragem foi a que fez a exibição menos conseguida", assinalou o treinador dos vizelenses, em declarações na conferência de imprensa realizada no final do encontro.