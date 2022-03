A carregar o vídeo ...

Álvaro Pacheco protagonizou o momento mais hilariante da conferência de imprensa realizada no final do Benfica-Vizela. Tudo porque no momento em que se preparava para elogiar Nuno Moreira, um dos médios da formação vizelense, acabou por soltar um palavrão. "É um jogador do car...", assinalou o míster.