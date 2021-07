«Amarelo do sol, azul do mar»: Estoril apresenta os equipamentos para a época 2021/22

A carregar o vídeo ...

O Estoril apresentou esta quarta-feira, através das redes sociais, os novos equipamentos para a época 2021/22, a qual marca o regresso dos canarinhos à 1.ª Liga. A nova 'pele' mantém as cores habituais - amarelo e azul - e é inspirada nos símbolos que caraterizam a região de Cascais, como explica o clube na legenda do vídeo publicado nas redes sociais. "Amarelo do sol que brilha em Cascais, azul do mar que banha a nossa costa, estas são as nossas cores e os símbolos que caracterizam a nossa região", pode ler-se. Ora veja. [Vídeo: Facebook Estoril]