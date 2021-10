Ambiente de cortar à faca na Juventus: Nedved 'louco' nas bancadas grita com Agnelli

A carregar o vídeo ...

O ambiente na Juventus está longe de estar perfeito. A ex-equipa de Cristiano Ronaldo continua muito inconsistente e os resultados não convencem. Esta quarta-feira perdeu por 2-1 , frente aos Sassuolo, e ocupa a sétima posição da Serie A. A tensão é patente no clube e Nedved, diretor desportivo da Vecchia Signora, parece ser o rosto do mal-estar que se vive em Turim: durante a partida de ontem o ex-jogador foi filmado num momento de raiva a gritar para o relvado e diretamente para Andrea Agnelli, dono do clube. [Créditos: Twitter/footballitalia]