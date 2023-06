A carregar o vídeo ...

Foram muitos os adeptos do Sp. Braga que acompanharam, este sábado pelas 9 horas, a saída do autocarro dos arsenalistas para Lisboa. A equipa comandada por Artur Jorge defronta amanhã o FC Porto no Jamor, na final da Taça de Portugal, em encontro com apito inicial marcado para as 17h15. (Vídeo: Twitter/Sp. Braga)