'Amigável' Hearts-Almería não chegou ao fim: houve um festival de pancadaria entre jogadores

O internacional português Dyego Sousa dava a vantagem aos espanhóis do Almería quando alguns minutos antes do intervalo um lance mais duro precipitou um festival de pancadaria em campo, com vários jogadores daquela equipa e dos escoceses do Hearts a envolverem-se em confrontos físicos. As equipas técnicas também entraram no relvado para tentar sanar tudo em Marbella. Não foi fácil...