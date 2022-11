Amigo de Ronaldo 'apertado' em programa de TV em Espanha: «Então não se fala de CR7?»

A carregar o vídeo ...

Edu Aguirre, amigo muito próximo de Cristiano Ronaldo, liderou o conhecido programa 'El Chiringuito de Jugones', em Espanha, mas perto do final foi confrontado por um dos comentadores, Cristobal Soria, que estranhou o facto de ninguém ter abordado a entrevista, e as suas consequências, do português. "Vai acabar o programa e não falamos do que está a acontecer com CR7? Tiraram o cartaz do estádio, que se passou com Bruno Fernandes? Não se fala de CR7? Imagina se fosse o PSG a tirar o cartaz de Messi? O (Josep) Pedrerol [apresentador do programa] acabava as férias e vinha para cá! Mas aqui é como se não tivesse acontecido nada", atirou Cristobal Soria. Edu Aguirre depois deu algumas explicações. (Vídeo El Chiringuito de Jugones/Twitter)