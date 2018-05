Amigo pede para Jonas regressar ao Brasil e benfiquistas contrariam desejo

Jonas está de férias e no Instagram publicou um vídeo na sua cidade natal em Taiuva, São Paulo. Nas imagens 'Maluco', assim identifica Jonas o amigo, pede para os brasileiros fazerem campanha para que o avançado do Benfica regresse ao Brasil... mas nos comentários à publicação são muitos os benfiquistas que contrariam esse desejo: "Amigo Maluco do Jonas... em Portugal e no Benfica é que ele está mesmo bem!"; "Jonas teu lugar é cá em Portugal SLB precisa de ti! Palmeiras vieste tarde demais deixa Jonas acabar a sua carreira na Luz"; "Desculpa não vamos torcer para ele ir para o Brasil porque queremos ele em Portugal a jogar no Benfica pois ele é o melhor do mundo e queremos ele a jogar no Benfica até acabar a carreira"; "Fica no Benfica, até ao fim" são algumas das mensagens.