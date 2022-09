«Amigo que é amigo protege o outro»: Pany Varela preocupado com a segurança... da Supertaça

A carregar o vídeo ...

O Sporting ontem conquistou mais um troféu no futsal, ao iniciar a nova época desportiva de 2022/23 com um triunfo na Supertaça, diante do eterno rival Benfica. Já no interior do autocarro, após o final do dérbi em Matosinhos, o internacional português Pany Varela mostrou-se preocupado com a segurança do troféu e fez questão de colocar-lhe... o cinto de segurança. [Vídeo: Pany Varela/Twitter]