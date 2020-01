Amigos e familiares cantam música do Flamengo na festa de despedida de Jorge Jesus

A carregar o vídeo ...

Jorge Jesus prepara-se para regressar ao Brasil para iniciar os trabalhos da nova época no Flamengo e, na reta final do período de férias em Portugal, o técnico juntou amigos e familiares para uma festa de despedida. O encontro terminou com um autêntico coro que fez questão de entoar uma das músicas mais célebres da 'torcida' do Flamengo durante a última temporada e o emblema do Rio de Janeiro partilhou o momento nas redes sociais.