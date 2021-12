A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assume que o principal objetivo dos leões passa por vencer os jogos, conquistar títulos e dar alegrias aos adeptos do Sporting. "Adeptos? Estão contentes connosco. Não pedem mais do que o que já estamos a dar", atirou, em declarações na conferência de imprensa no final da partida em Pina Manique.