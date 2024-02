A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim agradeceu esta segunda-feira a presença dos muitos adeptos leoninos que se deslocaram a Moreira de Cónegos para assistir ao jogo com o Moreirense, mas deixou desde já o convite para voltarem a aparecer em peso no duelo de quinta-feira, frente ao Young Boys, para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.