Amorim: «Ajudava termos um ambiente diferente. Se calhar também temos de meter um DJ...»

Rúben Amorim falou sobre o ambiente no estádio no jogo com o Arsenal em comparação com alguns dos embates que os leões têm no campeonato. O treinador dos leões afirmou que a equipa estará preparada se tiver de voltar a ouvir os bruaás da bancada, apontando ao que o rival Benfica fez recentemente antes de um jogo da Champions, com uma atuação de Deejay Kamala no estádio da Luz. "Ajudava termos um ambiente diferente? Ajudava. Se calhar também temos de meter um DJ e aumentar a festa antes dos jogos", atirou.