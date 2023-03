A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim retirou a pressão aos seus jogadores na véspera do jogo com o Arsenal. Na conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, o treinador do Sporting afirmou que a eliminatória com os gunners não será o fim de nada, nem o jogo mais importante da equipa, apenas mais um passo dado no projeto do clube a longo prazo.