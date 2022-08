A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim confirmou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao Sp. Braga - amanhã, 18h -, que Antonio Adán recuperou da lesão no ligamento lateral interno do joelho direito e estará na convocatória do Sporting. Na mesma resposta, deixou elogios a Franco Israel.