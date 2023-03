A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim desconhecia que Ousmane Diomande poderia desempenhar funções como médio defensivo, algo que Ricardo Sousa, ex-treinador do Mafra revelou recentemente. Confrontado com a possibilidade de o defesa ocupar o lugar de Ugarte no meio-campo da equipa frente ao Arsenal, Amorim assumiu que essa não seria a melhor abordagem, além de não passar uma boa mensagem para a equipa.