Rúben Amorim revelou esta sexta-feira que Daniel Bragança e Pedro Porro estarão presentes na lista de convocados do Sporting para o duelo da final da Allianz Cup com o Benfica. Ainda assim, o treinador dos leões assumiu que o diferente período de paragem que os dois jogadores atravessaram por lesão deverá ser determinante na escolha do onze.