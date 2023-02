Amorim diz que vai ter uma conversa com Vital e Adán: «O melhor guarda-redes irá jogar com o Chaves»

A carregar o vídeo ...

Em declarações na conferência de imprensa após o empate () com o Midtjylland no playoff da Liga Europa, Rúben Amorim não revelou se Adán irá seguir titular na baliza do Sporting no regresso da equipa ao campeonato. Ainda assim, o técnico dos leões assumiu que terá uma conversa com Vital, treinador de guarda-redes do Sporting, e com o próprio guardião espanhol para perceber quais são as suas "sensações". "O melhor guarda-redes irá jogar com o Chaves", atirou.