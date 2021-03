Amorim e a chamada de Porro à seleção espanhola: «Vai para um mundo completamente diferente»

A carregar o vídeo ...

As chamadas às seleções nacionais foram um dos temas abordados pelos jornalistas presentes na conferência de imprensa de Rúben Amorim. Sobre a convocatória de Pedro Porro para a seleção espanhola, o treinador do Sporting alertou o seu jogador para o diferente nível de intensidade e dificuldades, aproveitando, uma vez mais, para elogiar o trabalho do Scouting leonino. [Vídeo: Sporting TV]