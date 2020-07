Amorim e a chegada de Jesus: «Muito mal estaríamos se alguma coisa noutro clube mudasse a nossa ideia»

A carregar o vídeo ...

Confrontado com a chegada de Jorge Jesus ao Benfica e uma eventual maior dificuldade do Sporting para se chegar à luta pelo título, Rúben Amorim assumiu que para si e para os leões é indiferente quem comanda os rivais. Por outro lado, o técnico do Sporting considerou que não lhe dá qualquer vantagem o facto de já ter sido orientado pelo futuro técnico dos encarnados.