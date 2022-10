A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assume não ter nada para dizer a Adán após exibição para esquecer do guarda-redes espanhol frente ao Marselha. Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o treinador do Sporting afirmou que o guardião "sabe analisar as suas exibições", sem esquecer que Adán já "salvou" os leões muitas vezes.