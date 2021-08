A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou esta sexta-feira a publicação de Pote que deixou os adeptos do Sporting a pensar que o criativo estava de saída do clube. "Estava distraído. É algo claramente do Pote. Não sei se foi brincadeira. Às vezes tenho pena de não ter redes sociais, sinto que perco muita coisa", confessou o técnico. [Vídeo: Sporting TV]