Confirmada que está a transferência de Chermiti para o Everton, Rúben Amorim explicou esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Vizela, a opção tomada e assumiu que, nesta fase, esta venda é necessária para o Sporting, tanto pela situação atual do plantel, mas também de olho no futuro.