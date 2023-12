Amorim e as ausências de Diomande, Geny Catamo e Morita: «Quando voltarem ficará tudo mais calmo»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assumiu estar preocupado com as ausências de Ousmane Diomande, Geny Catamo (CAN) e Hidemasa Morita (Taça Asiática), trio que estará ausente devido a compromissos das seleções. Em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Tondela, para a última jornada da fase de grupos da Allianz Cup, o treinador do Sporting lembrou ainda que Coates e St. Juste estão de fora das opções por lesão.