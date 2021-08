Amorim: «É normal que os adeptos fiquem ansiosos quando veem um avançado falhar um golo e depois outros»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim destacou este sábado, na conferência de imprensa após o triunfo () do Sporting sobre o Belenenses SAD, a importância de Paulinho no estilo de jogo da equipa. O treinador mostrou-se ainda compreensivo com o ruído vindo das bancadas de Alvalade quando o avançado internacional português não acertou com o alvo quando tinha condições para o fazer. E deixou ainda uma palavra a Tiago Tomás [Vídeo: Sport TV]