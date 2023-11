Amorim e o "azar" de Pote pela voz de Martínez: «Ele ouviu as palavras do selecionador de certeza....»

A carregar o vídeo ...

"Acho que o jogador com mais azar é o Pote. É consistentemente um jogador importante no Sporting, sempre com um papel decisivo. Mas ele está a lutar pelas posições mais difíceis na Seleção: temos Bernardo, Bruno, Vitinha… É uma posição difícil para o Pote", disse Roberto Martínez na entrevista exclusiva a Record. Esta entrevista voltou a ser tema na conferência de imprensa de Rúben Amorim