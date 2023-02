Amorim e o penálti: «Nunca lhe disse 'Pote, não passas a bola a ninguém', mas poderei dizer um dia»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim não escondeu o desalento por o Sporting não ter aproveitado o penálti para colocar alguma tranquilidade extra no resultado. Em declarações na conferência de imprensa, o treinador comentou a decisão de Pote, que preferiu passar o testemunho de batedor do penálti para o companheiro Youssef Chermiti, que no cara a cara com Rodrigo Moura, viu o guardião do Chaves levar a melhor.