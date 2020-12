Amorim e o penálti: «Quando vi pensei que era sobre o Coates, afinal também foi sobre o Feddal»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim considera que não existem dúvidas sobre a falta de Defendi sobre Feddal, lance que originou o único golo do Sporting diante do Farense. O treinador dos leões revelou, em conferência de imprensa no final do encontro, que inicialmente pensou que a falta tinha sido assinalada sobre um outro jogador leonino. [Vídeo: Sport TV]