Rúben Amorim comentou o regresso de Pote aos golos com a camisola do Sporting, algo que já não acontecia desde o encontro com o Borussia Dortmund, a 24 de novembro. Em declarações na conferência de imprensa após o triunfo (2-0) em Vizela, o técnico dos leões assumiu que o jogador está agora "mais contente" depois do golo marcado. [Vídeo: CMTV]