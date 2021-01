A carregar o vídeo ...

Apesar de assumir alguma frustração pela situação em torno de Nuno Mendes e Andraz Sporar , Rúben Amorim deixou claro que não a utilizará como desculpa para justificar o empate diante do Rio Ave no fim de semana, num jogo no qual não contou com a dupla por conta dos tais "falsos positivos" de Covid-19.