Amorim e os golos para Puskás de Nuno Santos e Pote: «Estamos à espera do próximo jogo para ver quem se junta à festa»

Se no último jogo do campeonato Nuno Santos tinha apontado um golo que merece estar entre os nomeados para Prémio Puskás, Pote decidiu esta noite juntar-se ao companheiro de equipa na corrida pela distinção ao apontar, do meio-campo, um golo espetacular frente ao Arsenal, que ajudou o Sporting a qualificar-se para a próxima fase da Liga Europa. Na conferência de imprensa, Rúben Amorim assumiu estar já à espera do próximo jogo para ver "quem se junta à festa".