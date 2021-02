A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim abordou esta quinta-feira, na antevisão ao encontro com o Marítimo (19h00, sexta-feira), as três contratações que o Sporting fez no último mercado de tranferências, afirmando que os três jogadores deram bons sinais, apesar de todos terem uma relação diferente com o seu novo clube. [Vídeo: Sporting TV]