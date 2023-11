Amorim elogia Quenda e lembra Joelson: «Estreou-se com a mesma idade e depois perdeu-se um bocadinho»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim comentou a estreia de Quenda nos convocados do Sporting para o jogo deste domingo frente ao Estrela da Amadora, justificando na conferência de imprensa o facto de não ter lançado o jovem extremo na partida. Apesar de não ter recebido a 'prenda' por parte do técnico, Quenda foi muito elogiado por Amorim, que aproveitou para enaltecer o "comportamento exemplar" do jogador sempre que é chamado e lembrar ainda o caso de Joelson: "Estreou-se com a mesma idade e depois perdeu-se um bocadinho", atirou.