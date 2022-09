Amorim: «Espero ajudar mais o Paulinho porque muitas vezes o prejudiquei na forma como jogamos»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim foi confrontado com a utilização que Paulinho tem tido nos últimos jogos. Fora das opções iniciais para o duelo em Frankfurt, frente ao Eintracht, o avançado internacional português acabou por ser opção para os últimos 11 minutos do jogo. Em declarações na conferência de imprensa na Alemanha, o técnico dos leões assumiu querer ajudar mais o ponta de lança a ser o jogador que sempre foi, realçando que a forma como a equipa joga que teve influência no desempenho do atacante.