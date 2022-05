Amorim: «Estágios? São limitações minhas que vou começar a tirar. Os espanhóis são muito chatos com isso»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assumiu que já recebeu "mensagens de muitos sportinguistas" a queixarem-se de não conseguirem levar os filhos à escola por causa dos estágios que o plantel principal do Sporting faz. Em declarações na conferência de imprensa no final do jogo com o Santa Clara, que marcou o final da época para os leões, o treinador do Sporting revelou ainda que "os espanhóis são muito chatos com os estágios" e que vai tentar mudar essas suas pequenas "limitações" na próxima temporada.