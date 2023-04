Amorim: «Fui eu quem pediu a contratação do Rochinha. Talvez lhe falte um bocadinho de 'fome'»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim lançou Rochinha na segunda parte do Sporting-Santa Clara, médio que não somava minutos para o campeonato desde a ronda 15, com uma sequência de 15 jogos consecutivos sem ser opção. Questionado sobre o porquê de ter lançado Rochinha a jogo, Rúben Amorim justificou com a semana de trabalho do médio, explicando ainda o que tem deixado o ex-Vitória mais vezes de fora das opções.