Amorim: «Houve dias em que ganhámos e eu estava completamente louco com eles... hoje não estou»

Questionado sobre o lance infeliz de Adán, que acabou por resultar no golo do Midtjylland em Alvalade (1-1), Amorim assumiu estar ciente do momento que os jogadores estão a atravessar. Ainda assim, recordou jogos em que os leões terminaram com os três pontos 'no bolso' mas nem assim o deixaram satisfeito com a exibição. Hoje, segundo o técnico, não foi um desses dias.