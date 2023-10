A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim não quis colocar o Sporting e a Atalanta como favoritos a se qualificarem para a próxima fase da Liga Europa. Ainda assim, o treinador do Sporting disse aprender com o passado e recordou quando os leões perderam os dois primeiros jogos do grupo da Liga dos Campeões, em 2021/22, e conseguiram qualificar-se para os oitavos de final da prova milionária.