Amorim: «Não deixei indiretas para ninguém porque seria muito pouco inteligente»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim recusou, este domingo, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Boavista, ter mandado indiretas aos adversários. A resposta do treinador do Sporting surgiu na sequência de uma questão relacionada com o facto de o Benfica não ter aceitado, alegadamente, avançar com uma proposta por Viktor Gyökeres no último mercado de transferências de inverno, antes de assinar pelos leões.