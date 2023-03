Amorim: «Não digo que o Arsenal conhece-nos melhor agora porque facilitou no primeiro jogo...»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim sublinhou, em declarações na conferência de imprensa desta quarta-feira, o facto de Sporting e Arsenal conhecerem-se melhor, depois do empate (2-2) no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. O técnico dos leões falou da importância da análise de vídeo para estudar os comportamentos do adversário.