Amorim: «Não podemos facilitar em nada neste momento, mesmo que estejamos com quatro golos de vantagem»

Em declarações na conferência de imprensa após o final do jogo em Chaves, onde o Sporting venceu esta segunda-feira por 3-2, Rúben Amorim alertou para a necessidade de a equipa continuar a melhorar, afirmando que o golo sofrido já na reta final do encontro funciona como uma espécie de reflexo do que tem sido, até ao momento, a época da equipa.