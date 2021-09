Amorim: «Paulinho foi o primeiro a perceber que falhou golos que não devia»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim sublinhou, uma vez mais, a importância de Paulinho na manobra ofensiva da equipa do Sporting. Para ele, o papel do avançado vai muito mais além dos golos marcados, sublinhando a evolução que Tiago Tomás tem tido em cada treino desde a chegada do ex-Sp. Braga. Questionado sobre uma possível aposta com Paulinho quanto a uma meta de golos para esta temporada, Rúben Amorim negou a existência da mesma. [Vídeo: Sporting TV]