Amorim: «Paulinho Santos, Jorge Costa e Sá Pinto? Imagino a confusão que não foi naqueles balneários...»

Convidado a comentar o caso entre Jovane e Marcos Acuña no balneário após o empate do Sporting diante do Moreirense, Rúben Amorim, treinador dos leões, comparou-o a "grandes equipas" do futebol português, com jogadores com personalidades bem vincadas. "Paulinho Santos, Jorge Costa, Sá Pinto... imagino a confusão que não foi naqueles balneários...", afirmou, entre risos. [Vídeo: Sport TV]