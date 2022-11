Amorim revela conversa com Neto: «Com dois drenos no peito, a primeira coisa que me perguntou foi qual era o onze»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim revelou este sábado, durante a conferência de imprensa após o Sporting-V. Guimarães, o teor da mais recente conversa que teve com Neto, internacional português que está fora das opções após ter feito uma cirurgia a um pneumotórax espontâneo. "Com dois drenos no peito, a primeira coisa que me perguntou foi qual era o onze e como estava a equipa", atirou.