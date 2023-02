Amorim revela possível ausência para o clássico: «St. Juste passou mal esta noite... vamos ver»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assumiu este sábado, em conferência de imprensa de antevisão ao clássico de domingo com o FC Porto, que Bellerín e Diomande, os mais recentes reforços da equipa no último mercado de transferências, estão "aptos para jogar", mas deixou no ar uma possível ausência de última hora no lado dos leões: St. Juste. "Passou mal hoje a noite, vamos ver se recupera", disse.