Em plena conferência de imprensa, Rúben Amorim revelou que Daniel Bragança será amanhã (quinta-feira) titular no jogo contra o Sturm Graz, a contar para a estreia do Sporting na fase de grupos da Liga Europa. O treinador justificou a titularidade do médio com o facto de os leões precisarem de posse de bola para controlar as mais-valias do adversário.