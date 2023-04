Amorim: «Sei que é difícil para os jogadores não estarem a lutar pelo título»

A carregar o vídeo ...

Rúben Amorim assumiu ter existido alguma displicência dos seus jogadores no duelo com o Casa Pia, que o Sporting venceu este domingo por 4-3. Em declarações na conferência de imprensa no final da partida, o técnico dos leões assumiu que tal mudança de comportamento se possa dever ao facto de a equipa não estar a lutar pelo título nesta altura do campeonato.